L’idea del Milan che può far felici Pioli e Allegri

Possibile operazione tra Milan e Juventus: lo scambio potrebbe accontentare sia Pioli che Allegri, l’idea dei rossoneri

Il mercato è fatto anche di occasioni, di operazioni impensabili che diventano però tracce da seguire. Lo sanno bene Milan e Juventus che sono a caccia dell’opportunità giusta per accontentare le esigenze dei rispettivi allenatori.

Servono rinforzi per i ruoli di primo piano ma non solo: i bianconeri, ad esempio, devono trovare anche alternative ai titolari, soprattutto in attacco. Ed è nello stesso reparto che Maldini vuole intervenire perché oltre ad Origi, servirà ancora una punta considerata la situazione di Zlatan Ibrahimovic. Ed allora proprio da queste due necessità che potrebbe nascere un’operazione inaspettata, uno scambio tra Milan e Juventus che potrebbe accontentare sia Pioli che Allegri.

E’ Moise Kean l’uomo che i rossoneri potrebbero chiedere alla società piemontese. La Juve deve riscattarlo, come da obbligo, dall’Everton ma la sua permanenza a Torino è tutt’altro che certa. Il 22enne potrebbe essere il profilo giusto per essere inserito nel reparto avanzato di Pioli ed allora la dirigenza milanista studia il possibile scambio.

Calciomercato Milan, la proposta di scambio alla Juventus

Per arrivare a Kean, il Milan potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica. Il nome che potrebbe accontentare Allegri è quello di Ante Rebic. L’esterno croato, 28 anni, è legato ai rossoneri fino al 2025 ma è tra i sacrificabili.

Un profilo come quello dell’ex Eintracht sarebbe perfetto nel tridente che ha in mente Allegri: Rebic potrebbe coesistere bene con Chiesa e Vlahovic, ma anche essere un’alternativa di lusso nel caso si riuscisse ad arrivare ad un altro esterno come Di Maria. Per far andare a buon fine il possibile scambio, il Milan dovrebbe accompagnare la proposta anche con un conguaglio economico per arrivare alla valutazione di Kean che sarà riscattato per 28 milioni di euro più bonus. Queste le cifre che tracciano la strada per il possibile scambio.