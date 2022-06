Dal City alla Juventus: l’ultima idea di Allegri

L’ultima idea di Massimiliano Allegri arriva dalla Premier League

Il casting per il centrocampo della Juventus può non essere finito con il solo Paul Pogba. Il francese pare destinato a tornare a Torino dal prossimo 30 giugno, ma potrebbe avere compagnia.

Un solo rinforzo, infatti, considerando le cessioni di Arthur e Rabiot, oltre alla partenza di almeno uno tra Fagioli e Miretti, potrebbe non essere sufficiente. Per questo motivo la dirigenza bianconera sta monitorando altri profili, specialmente delle occasioni di mercato.

Una di queste arriva dall’altra sponda di Manchester, e risponde al nome di uno dei fedelissimi di Guardiola. Nel suo caso la scadenza di contratto è nel 2023, ma l’intenzione pare proprio quella di non rinnovare. I Citizen, allora, potrebbero pensare di monetizzare sin da subito anche con una cifra ‘simbolica’, giusto per non perdere a zero il calciatore.

Juventus, Gundogan finisce sul taccuino di Cherubini

Stando a quanto riporta la ‘Bild’, Ilkay Gundogan è finito nel mirino della Juventus. Centrocampista di grande esperienza e qualità, farebbe proprio al caso dei bianconeri per sopperire all’assenza di tali caratteristiche. Con Locatelli e Pogba formerebbe un centrocampo da urlo composto di tecnica, fisicità e intelligenza tattica.

L’operazione, però, non è semplice. Balla un ingaggio molto pesante e, soprattutto, la concorrenza è ampia. Quello che però fa storcere il naso al City è la volontà del tedesco: il mancato rinnovo potrebbe voler significare addio immediato. La Juventus continua a monitorare attentamente la situazione, vedremo se ci saranno risvolti positivi nelle prossime settimane.