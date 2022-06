Kean saluta la Juve: lo scambio stuzzica Allegri

La Juventus è intrigata dal possibile scambio per Moise Kean: spunta la ghiotta occasione dalla Premier League

Saranno settimane bollenti in casa Juventus. Il quarto posto ottenuto nell’ultima deludente stagione non può bastare ad un club che negli ultimi anni ha saputo solo vincere. Ecco perchè Allegri e Cherubini stanno lavorando senza sosta per definire quella che sarà la rosa a disposizione del tecnico livornese durante il ritiro estivo.

Non solo Pogba, che pare vicinissimo, e Di Maria (per cui si lavora ormai da settimane). Il focus della ‘Vecchia Signora’ riguarderà anche le uscite. Cedere nell’attuale sessione di calciomercato per fare spazio a nuovi ingressi di peso agli ordini di Massimiliano Allegri.

Lo porta Kean: colpaccio a centrocampo

Un diktat quasi obbligatorio, vista anche la ferma volontà di non intaccare in modo troppo pesante le casse bianconere. A dire addio con ogni probabilità sarà Moise Kean, che non ha convinto nè Allegri nè la dirigenza: il bomber può fare ritorno in Premier League. Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa che cerca rinforzi di spessore in attacco e avrebbe chiesto informazioni sulla punta classe 2000.

La Juventus, in tal senso, potrebbe rimanere intrigata dalla possibilità di uno scambio con uno dei leader del club di Birmingham. Douglas Luiz, centrocampista brasiliano di 24 anni che farebbe più che comodo alla mediana di Allegri ed è stato già accostato nel mese di gennaio.

Douglas Luiz, 35 presenze con 2 reti e 3 assist vincenti in stagione, viene valutato non meno di 30 milioni: lo scambio, nelle prossime settimane, può diventare un’ipotesi concreta.