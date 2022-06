Vola alla Juventus ‘grazie’ a Rabiot: arriva l’erede di Chiellini

La Juventus è alla ricerca di un valido sostituto per coprire il buco lasciato da Giorgio Chiellini: l’erede può arrivare ‘grazie’ a Rabiot

Una storia d’amore intensa, lunga 17 anni. Giorgio Chiellini mancherà tanto alla Juventus, soprattutto i primi tempi. L’addio di un calciatore di simile portata, per parecchio colonna della retroguardia bianconera, non potrà non lasciare il segno. Mentre l’ex Fiorentina è vicino al trasferimento ai Los Angeles FC in MLS, la dirigenza torinese è a caccia di un valido sostituto che possa rimpiazzare il classe ’84.

Nella lista di Federico Cherubini, in questo senso, c’è anche il nome di Clement Lenglet tra le varie opzioni. Il difensore del Barcellona targato Xavi, valutato sui 20 milioni di euro, ha totalizzato poche presenze nell’ultima stagione. L’ex Siviglia è in uscita, coi blaugrana che a breve accoglieranno Christensen.

Calciomercato Juventus, scambio per l’erede di Chiellini: Rabiot nell’affare

La Juventus apprezza il profilo del francese e avrebbe offerto al club spagnolo il cartellino di Adrien Rabiot. Il connazionale centrocampista non rientra più nei piani della ‘Vecchia Signora’ e in passato è stato cercato dai catalani. Il prezzo è simile a quello di Lenglet: Juventus e Barcellona ci pensano.