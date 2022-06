Mourinho strappa il sì e beffa la Juventus: le cifre

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con un colpo in canna già pronto per la squadra di Mourinho: Juventus al tappeto

L’estate della Roma inizia a prendere forma. Dopo aver chiuso al meglio la stagione, con la vittoria della Conference League, la società di Friedkin ha intenzione di accontentare Josè Mourinho nell’attuale sessione di calciomercato. Il tecnico giallorosso sa bene quale siano le criticità della squadra capitolino ed è per questo che uno dei primissimi rinforzi riguarderà il centrocampo.

In tal senso, sono diversi i nomi che circolano ormai da tempo per la mediana dello ‘Special One’ in vista della stagione 2022/23. Uno su tutti, che piace tantissimo alla Juventus, sarebbe sempre più vicino alla Roma.

Sorpasso Roma: Juve ko per il ritorno

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’ oggi, la Roma sarebbe sempre più vicina a chiudere per il ritorno di Leandro Paredes nella Capitale. “Roma, avanza Paredes. L’argentino ha detto sì al ritorno”, titola così il quotidiano romano. Ceduto allo Zenit nell’estate 2017, il talento sudamericano è adesso ad un anno dalla scadenza contrattuale con il PSG. Operato chirurgicamente per risolvere il problema della pubalgia, Paredes ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il ds Pinto ha già avuto contatti con l’entourage del centrocampista che tornerebbe di corsa a Roma: i giallorossi hanno bisogno di rinforzi di peso proprio in quella zona del campo e hanno sondato il terreno, nei mesi scorsi, anche per Granit Xhaka. Paredes, dunque, si allontana sensibilmente dalla Juventus che aveva in più occasioni provato a strappare alla società di Al-Khelaifi l’ex romanista: adesso, però, il suo futuro sarà nuovamente a tinte giallorosse.

In questa stagione con il PSG, verosimilmente l’ultima di Paredes in Francia, il 27enne di San Justo ha collezionato 22 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti: Mourinho, intanto, lo aspetta a braccia aperte a Trigoria.