Conte all’assalto: 40 milioni cash per bruciare Milan e Juve

Antonio Conte vuole tentare il colpaccio per anticipare Milan e Juventus: l’offerta è di 40 milioni

Con un colpo di coda finale, il Tottenham è riuscito a beffare l’Arsenal e a qualificarsi per la Champions League. Questo risultato ha metaforicamente trattenuto Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, ma l’anno prossimo l’obiettivo è di alzare ulteriormente l’asticella per puntare più in alto possibile.

Il primo sguardo è sempre diretto alla Serie A. Non c’è però solo Bastoni nel mirino: sta maturando l’idea di fare un tentativo anche per Nicolò Zaniolo. Paratici è un suo grande estimatore sin dai tempi della Juventus e c’è la possibilità concreta che in estate si provi l’affondo.

Al momento a contendersi il giocatore sembrano solamente Milan e Juventus, ma il tavolo delle interessate è molto ampio. Gli Spurs hanno il vantaggio di poter mettere sul piatto un’offerta cash decisamente superiore rispetto alle italiane.

Zaniolo, si inserisce il Tottenham: la situazione

L’idea di Milan e Juventus è quella di imbastire una trattativa che prevede l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Maldini ci ha già provato senza risultati con Saelemaekers e potrebbe ritentare a breve con Ante Rebic, mentre i bianconeri stanno pensando di inserire qualche centrocampista, come ad esempio Mckennie.

Il Tottenham, invece, potrebbe presentare un’offerta cash almeno di 40 milioni per convincere la Roma. I giallorossi con questo tesoretto si autofinanzierebbero il mercato estivo, cercando di accontentare il più possibile Mourinho.

Da quanto traspare, però, Zaniolo sembra intenzionato a rimanere in Italia. La Premier League è considerata al momento troppo intensa per un giocatore come lui che ha subito di fatto due anni di stop a causa delle ginocchia. La Serie A, quindi, sembra l’opzione più valida, ma è difficile escludere una pista a priori.