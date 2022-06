Irrompe Mourinho: la Juve adesso è nei guai

La Juventus è ha altre priorità di mercato, ora la Roma di Mou può approfittarne per tentare il ritorno in giallorosso

Non è una novità che la Juventus sia fortemente impegnata sul mercato per assicurarsi almeno un colpo per reparto. Primi fra tutti Pogba in uscita dal Manchester United e Di Maria dal PSG. In lista c’era però un altro calciatore del parigini che stuzzicava le fantasie di Allegri per la mediana.

Il nome è quello di Leandro Paredes, desideroso anch’egli di intraprendere una nuova avventura altrove. Peccato che, almeno per il momento, è stato ampiamente scavalcato dagli altri due per quelle che sono le priorità attuali della dirigenza bianconera. In più, non ci sarebbe tanta voglia di trovare una quadra sulla questione Kean. Così a poter approfittare di questo stallo potrebbe essere la Roma, certamente più vogliosa di farlo ritornare in giallorosso con la consapevolezza di dover prima liberare Veretout ormai ai margini del progetto.

Mourinho ha assoluta necessità di avere a disposizione un calciatore con le sue qualità tecniche ma soprattutto tattiche, considerato l’impianto fortemente strutturato che lo ‘Special One’ vuol continuare a portare avanti da qui al prossimo futuro.