Il big rifiuta il rinnovo: Inter ad un passo

Il centrocampista ha rifiutato la proposta di rinnovo e adesso è pronto a dire sì all’Inter

L’Inter ha già iniziato il calciomercato in maniera intensa. La cessione di Ivan Perisic è stata già la prima vera notizia del calciomercato estivo dei nerazzurri che adesso sono concentrati anche sui nuovi acquisti.

Il nome caldo è sempre quello di Paulo Dybala che dopo l’addio alla Juventus è ancora incerto sul suo futuro. Diversi indizi lasciano pensare che possa scegliere l’Inter, anche se ancora nulla è definito. Negli ultimi giorni i nerazzurri hanno anche sondato il terreno per Henrikh Mkhitaryan, un altro potenziale colpo a parametro zero. L’armeno è in scadenza con la Roma e dopo aver chiuso in bellezza con la vittoria della Conference League, potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Adesso la decisione dell’ex Arsenal è arrivata.

Mkhitaryan rifiuta il rinnovo: nel suo futuro c’è l’Inter

La Roma aspettava una risposta da Mkhitaryan in merito alla proposta di rinnovo. Il centrocampista ex Arsenal ha dato la sua risposta ai giallorossi, risposta che è negativa. L’armeno ha rifiutato il rinnovo con la Roma e adesso il suo trasferimento all’Inter potrebbe essere immediato. Al momento tutto lascia pensare che Mkhitaryan abbia in testa solo i nerazzurri e nei prossimi giorni l’affare potrebbe definirsi.

Mkhitaryan è pronto a unirsi alla squadra di Simone Inzaghi per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Un pò come ha fatto Calhanoglu lo scorso anno che arrivò proprio a parametro zero dal Milan e col passare delle partite si è imposto come un perno del centrocampo. L’armeno proverà a giocarsi il posto proprio col turco, dando l’imbarazzo della scelta a Inzaghi.