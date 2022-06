Inter, arrivano 150 milioni: decide tutto Ancelotti

Il calciomercato dell’Inter potrebbe inevitabilmente intrecciarsi con quello del Real Madrid: l’offerta dei ‘Blancos’ è clamorosa

Chiusa un’annata comunque positiva, l’Inter si prepara a vivere un’estate bollente. Supercoppa italiana e Coppa Italia non bastano per le ambizioni della società meneghina che vuole tornare ai vertici tanto in Serie A quanto in Champions League. Per farlo, il calciomercato estivo pare essere il palcoscenico ideale per rendere ancora più completa la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, il mercato di Inter e Real Madrid potrebbe percorrere la stessa strada nelle prossime settimane. La società di Florentino Perez vuole regalare un doppio colpo da sogno a Carlo Ancelotti, dopo aver portato a casa Liga e Champions League in questa stagione.

Barella e non solo: Ancelotti fa tremare l’Inter

Due i nomi che il club di Madrid avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione, con un sacrificio economico di circa 140-150 milioni di euro da versare nelle casse dell’Inter. Il primo è quello di Nicolò Barella, già avvicinato l’anno scorso al Real Madrid e considerato dallo stesso Ancelotti tra i migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Oltre all’ex cagliaritano, il secondo profilo che Perez vorrebbe consegnare al tecnico di Reggiolo è quello di Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino, reduce da 49 presenze tra campionato e coppe con 25 gol e 4 assist vincenti in stagione, rappresenterebbe un pesante investimento anche per il futuro dell’attacco di Ancelotti. Un doppio affare che arricchirebbe non poco le casse nerazzurre, con l’Inter che potrebbe quindi coronare il sogno di creare un nuovo imponente duo d’attacco: Dybala-Lukaku.

Le ‘Merengues’ sono dunque attese da un calciomercato di grande livello: Lautaro Martinez e Nicolò Barella possono salutare l’Inter e approdare nel club campione d’Europa.