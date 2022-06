Gattuso torna in panchina e guarda in casa Napoli: fedelissimo nel mirino

Gennaro Gattuso si prepara a una nuova avventura in panchina e il primo obiettivo potrebbe essere subito in casa Napoli

Dopo un anno dall’addio al Napoli, Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina. Non sarà in Italia la sua nuova destinazione, ma in Spagna. Infatti sembrerebbe essere imminente il suo approdo sulla panchina del Valencia.

Qualora tutto dovesse andare nella maniera giusta e l’arrivo di Gattuso al Valencia dovesse andare in porto, il tecnico potrebbe iniziare a pianificare il futuro dei ‘Pipistrelli’ guardando subito in casa Napoli. Infatti Gattuso potrebbe puntare il mirino su un giocatore che sotto la sua gestione fece molto bene, ma che quest’anno non è stato una prima scelta per Spalletti.

Calciomercato Napoli, Gattuso al Valencia: primo obiettivo Politano

Il Valencia riparte da Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano infatti sembrerebbe vicino ad approdare sulla panchina del club spagnolo per cercare di riportarlo in Europa. Così, con il calciomercato estivo che sta entrando nel vivo, ma che aprirà ufficialmente solo tra un mese, Gattuso potrebbe mettere subito il mirino in casa Napoli, club che ha lasciato un anno fa.

Il suo obiettivo potrebbe essere Matteo Politano, giocatore che sotto la sua gestione ha giocato molto bene ed è stato uno dei titolarissimi di Gattuso. Con Spalletti invece Politano non è stato una prima scelta, così in estate davanti a una offerta congrua potrebbe fare le valigie. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, e con l’uscita di Guedes dal Valencia il colpo potrebbe essere finanziato.