Mancini ha deciso: niente ritiro, lasciano la Nazionale

Sei senatori lasceranno in anticipo il ritiro della Nazionale dietro disposizione di Mancini, sarà spazio ai giovani in Nations League

Senza premere ulteriormente sulle ferite, i tasti dolenti e tutte le circostanze hanno condotto la Nazionale Italiana a soccombere all’Argentina nella Finalissima di Wembley, Roberto Mancini è nuovamente al lavoro col gruppo per la preparazione agli impegni di Nations League.

Per l’occasione ci sono importanti novità, concatenate tra loro. La prima è che sei calciatori del calibro di Bernardeschi,Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti lasceranno il ritiro di Coverciano per fare rientro a casa in anticipo e godere al meglio le vacanze. La seconda, di conseguenza, è che le redini del gioco del tecnico azzurro verranno affidate per lo più ai giovani talenti nostrani già dalla sfida con la Germania.

L’obiettivo di Mancini è infatti quello di garantire un ricambio generazionale sereno e lineare. Con un po’ di attenzione anche a premere sull’acceleratore laddove necessario. Perché buona parte di questi talenti non giocano neppure in Serie A ed hanno bisogno di maturare. La loro crescita è a sua volta il bisogno della rappresentativa intera, il simbolo del riscatto di una striscia di risultati deludenti. Non un capro espiatorio, ma una condizione obbligatoria.