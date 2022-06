Sorpresa in panchina: rottura, arriva Cannavaro in Serie A

Fabio Cannavaro non vede l’ora di mettersi all’opera in Europa dopo le esperienze in Cina: può arrivare dopo la rottura

Novità importanti per Fabio Cannavaro: dopo la trattativa saltata con l’Espanyol, l’ex difensore di Napoli e Juventus è pronto per una nuova avventura suggestiva in Europa dopo le avventure in Cina.

Problemi in casa Salernitana dopo l’entusiasmante cavalcata per la salvezza. Il rapporto tra Iervolino e Sabatini si è già concluso, a causa dello scontro su alcune dinamiche di calciomercato. Il club campano ha ufficializzato così nella giornata di oggi la separazione con il direttore sportivo, dopo le operazioni di mercato condivise a gennaio.

Ora ci sarebbe aria di rivoluzione con il possibile addio anche di Davide Nicola, uno dei protagonisti indiscussi della salvezza della compagine granata. Ore bollenti in casa Salernitana con Fabio Cannavaro che torna ad essere accostato ad un club di Serie A.

Calciomercato, Cannavaro verso una nuova avventura

Come svelato da Sisal Fabio Cannavaro è quotato a 9.00 come prossimo allenatore della Salernitana entro il 15 agosto. Spesso il campione del Mondo nel 2006 e Pallone d’oro, è stato avvistato all’Arechi e allo Stadio Maradona per visionare dal vivo le compagini campane. Dopo le avventure in Cina, si è preso una pausa di riflessione per poi farsi trovare pronto in caso di un progetto avvincente per la sua carriera da allenatore. La Salernitana così dovrà sistemare in fretta e furia le varie problematiche per arrivare così al colpo da urlo come guida tecnica. Il futuro di Davide Nicola resta in bilico dopo che sembrava dato tutto per fatto.