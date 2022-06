Salernitana, è già finita: UFFICIALE la rottura con Sabatini

Erano già note alcune divergenze, ora culminate con l’interruzione del rapporto di lavoro tra Salernitana e il proprio direttore sportivo Sabatini

Nelle ultime ore in casa Salernitana si è creato un enorme parapiglia per via di alcune divergenze, probabilmente legate ad un diverso tipo d’approccio sulla materia sportiva, tra il presidente Danilo Iervolino ed il direttore sportivo Walter Sabatini.

Queste non si sono però protratte a lungo, perché poco fa è giunta notizia della separazione ufficiale delle parti tramite un comunicato stampa firmato dal club campano.

“L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali.“, si legge nel comunicato.

Un peccato, considerato che quest’ultimo è stato uno degli artefici assieme al tecnico Davide Nicola della salvezza giunta ad un soffio dalla fine della scorsa stagione del campionato di Serie A.