Perisic alla Juve, il giocatore ha deciso

La trattativa del momento, quella che dovrebbe portare Perisic alla Juve, potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva

Protagonista della sua miglior stagione in carriera in maglia nerazzurra – il croato è stato forse l’unico a manetenere altissimo il rendimento anche nel periodo di ‘magra’ dell’undici di Inzaghi – Ivan Perisic è ad un bivio. Rinnovare con la Beneamata o trovarsi un’altra sistemazione da svincolato?

Le frasi pronunciate a caldo subito dopo la vittoria della Coppa Italia – di cui Perisic è stato l’artefice decisivo – hanno fatto partire un tourbillion di voci sul suo futuro. C’è chi giura che la Juve avrebbe già fatto una proposta all’entourage del giocatore, e che addirittura ci sia un accordo di massima tra le parti. I tifosi nerazzurri tremano all’idea di vedere uno dei propri idoli passare all’acerrima rivale, e nonostante l’esterno appaia concentrato solo sull’ultima gara dell’anno contro la Sampdoria, più di qualcuno è già in allarme alla Pinetina.

Perisic chiude le porte alla Juve: Premier nel destino?

Secondo quanto riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, che riferisce anche delle trattative in corso tra la dirigenza meneghina e Milan Skriniar per il rinnovo del contratto, il croato avrebbe preso la sua decisione. Niente Juve nel suo futuro. Nonostante il club bianconero sembrasse avere degli argomenti convincenti per strappare alla rivale un profilo in grado di fare la differenza con le sue giocate, l’affare non si farà.

Ovviamente non è dato sapere se nella decisione dell’ex Bayern possa aver influito il ‘fattore ambientale’. Il passaggio sarebbe stato vissuto come un ‘tradimento’ non solo dai tifosi, ma dagli stessi compagni e da tutto l’ambiente nerazzurro. Sta di fatto che, nonostante resti difficile una permanenza all’Inter, l’esterno potrebbe lasciare l’Italia per la Premier League. La proposta di Marotta non si spingerebbe oltre un contratto uno più uno con possibilità di liberarsi dopo il primo anno. Perisic attende qualche offerta dall’Inghilterra. il Chelsea ha già mostrato il suo interesse per il croato. Anche in questo caso però, non sembra semplice un trasferimento dalle parti di Stamford Bridge.