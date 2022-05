La Juve ne cede tre: spazio al doppio acquisto

Rivoluzione in casa Juventus in vista della prossima stagione: il club bianconero è attivo tra acquisti e cessioni da urlo, il piano

L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di arrivare ad innesti di assoluto valore pensando anche a cessioni importanti in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Juventus starebbe pensando a nuovi tagli per poi fare spazio in rosa. Rivoluzione decisiva anche per quanto riguarda il monte ingaggi con i possibili addii di Arthur, Rabiot e McKennie, che sono finiti nel mirino di top club in Premier League. Inoltre, dalle loro cessioni la Juventus potrebbe assicurarsi un tesoretto fondamentale da reinvestire per arrivare a giocatori di livello internazionale.

Calciomercato Juventus, Pogba e Jorginho i colpi da urlo

Come primo nome della lista ci sarebbe quello del centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, potrebbe a tornare a Torino sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Il suo contratto è in scadenza e non ci sarebbero novità per il rinnovo con il club inglese. L’altro profilo, seguito già a lungo dalla compagine bianconera, sarebbe quello dell’italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho, che sarebbe sul punto di dire addio ai Blues per fare il suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza entusiasmante al Napoli targato Sarri. Tre cessioni per far posto a due colpi da urlo per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato: la Juventus vuole sognare in grande dopo annate quasi da dimenticare.