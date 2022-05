L’addio di Leao porta 100 milioni: pronti Dybala e due top per Pioli

In caso di addio di Rafael Leao verso il PSG per una cifra di circa 100 milioni di euro, il Milan sarebbe pronto ad un clamoroso triplice colpo

Il Milan di Stefano Pioli, che domenica pomeriggio al Mapei Stadium si giocherà lo scudetto in casa del Sassuolo di Alessio Dionisi, è ad un solo punto dal tricolore.

La vittoria interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha dato ulteriore benzina e spinta ai ragazzi di Stefano Pioli che dovranno ora però gestire la pressione e mantenere i nervi saldi nell’ultimo atto di questo bellissimo campionato. Il trascinatore del Milan in queste ultime giornate è stato senza dubbio Rafael Leao, esterno sinistro portoghese che in questa stagione ha avuto una crescita incredibile confermandosi come uno dei giocatori più talentuosi del nostro calcio, ma forse anche di quello europeo. L’ex ala del Lille ha attirato le mire, in sede di calciomercato, di diversi top club fra i quali spicca senza dubbio il PSG del grande ex Leonardo.

Secondo le ultime indiscrezioni, i parigini sarebbero disposti addirittura a mettere sul piatto una cifra di circa 100 milioni di euro per strappare Leao al Milan. Numeri che, per il calcio italiano, vogliono dire soltanto una cosa: cessione. A queste cifre difficilmente il club rossonero potrà resistere ad un eventuale assalto anche nell’ottica di poter imbastire una campagna acquisti totalmente autofinanziata, magari incentrata su giocatori di alto bordo in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, con l’addio di Leao pronte le grandi manovre

Con i soldi di Leao il Milan potrebbe mettere le mani su tre top player di Serie A: Domenico Berardi, Paulo Dybala e Ivan Perisic. Il primo, valutato circa 35 milioni di euro dal Sassuolo, è da tempo nei radar di Paolo Maldini così come il secondo, sul quale però grava un ingaggio pesante, nodo difficile da sciogliere per quelle che sono le attuali politiche del club. Discorso analogo che potrebbe essere traslato per Ivan Perisic. Attenzione però ad un possibile cambio di proprietà che andrebbe anche a stravolgere quella che è stata la linea dettata finora e magari aprire a questo en-plein di super colpi per il Milan.