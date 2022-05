Il big ha deciso: niente Serie A e ritorno in Premier

È il momento per molti giocatori di prendere la decisione per il proprio futuro: un big sembrerebbe preferire la Premier alla Serie A

In tutta Europa stanno per terminare i campionati e tra poco più di un mese si aprirà la sessione estiva di calciomercato. Tra Haaland al Manchester City e la questione Mbappe, la finestra estiva per i trasferimenti appare già bollente.

Anche in Serie A le squadre sognano i grandi colpi, che sicuramente avverranno. Nel frattempo in casa Barcellona c’è un attaccante che sembrerebbe ormai destinato a lasciare il club catalano. L’arrivo di Aubameyang l’ha un po’ messo in ombra e sembrerebbe pronto a ripartire da una nuova avventura. Anche la Serie A è sulle sue tracce, ma lui avrebbe scelto il ritorno in Premier League.

Calciomercato, niente Serie A per Depay: scelto il ritorno in Premier League

Rivoluzione che prenderà vita in estate per il Barcellona, la seconda nel giro di due anni, ma questa volta per cercare di riportare il club in alto. Tra le uscite però potrebbe esserci anche quella di Memphis Depay. L’attaccante tanto voluto da Koeman, con Xavi sta trovando meno spazio, anche per l’ingombrante arrivo di Aubameyang in attacco.

Nel 2023 il suo contratto con i catalani scadrà, così in estate l’olandese potrebbe fare le valigie. La sua destinazione però, nonostante l’interesse di alcuni club, non sarebbe la Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sport’ infatti ci sarebbero tre club di Premier League sulle sue tracce, ovvero: Arsenal, Everton e Newcastle. Dunque possibile ritorno in Premier League per Depay, dopo che l’esperienza al Manchester United non andò per il verso giusto.