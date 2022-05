Perisic alla Juve diventa un giallo: ‘vendetta’ immediata dell’Inter

Una stagione da incorniciare per Ivan Perisic, protagonista assoluto sotto la gestione Inzaghi: può andare alla Juventus

Nove gol conditi da nove assist vincenti per l’esterno croato, che è stato decisivo in finale di Coppa Italia contro la Juventus: ora lo stesso club bianconero avrebbe formulato un’offerta al giocatore.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Ivan Perisic sarebbe finito nel mirino della Juventus che potrebbe pensare al croato per rinforzare le corsie esterne di Massimiliano Allegri offrendogli un biennale a 6 milioni a stagione. Il Corriere dello Sport, però, ha svelato che la richiesta dell’ingaggio a 6 milioni risulta un po’ alta per quanto riguarda la compagine bianconera che vorrebbe riaggiornarsi con l’agente del croato, che andrebbe via a parametro zero dall’Inter.

Colpi importanti per quanto riguarda la compagine bianconera per tornare così protagonista in vista della prossima stagione anche per quanto riguarda la massima competizione europea.

Calciomercato, percorso inverso per Bernardeschi

Se l’Inter dovesse perdere Ivan Perisic, la società nerazzurra potrebbe pensare così al colpo Bernardeschi. L’esterno della Juventus, in scadenza di contratto, starebbe parlando con la dirigenza bianconera per un possibile rinnovo contrattuale, ma al momento non ci sarebbe nulla di ufficiale. L’Inter potrebbe approfittarne della situazione preparando una ‘vendetta’ totale dopo il possibile addio dell’esterno croato, protagonista assoluto con la maglia nerazzurra. Ancora una giornata di Serie A da disputare con il club nerazzurro che continua a sognare il possibile Scudetto, ma l’impresa è ardua con il Milan ad un passo dai festeggiamenti. Al termine del campionato si continuerà a lavorare senza sosta per allestire rose competitive in ottica futura.