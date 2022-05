Dybala all’Inter, la Joya rompe gli indugi: annuncio a sorpresa

Nel giorno del saluto al pubblico dello Stadium, una frase pronunciata da Paulo Dybala getta ombre sul suo futuro all’Inter

Serata per cuori forti, quella di lunedì sera, all’Allianz Stadium di Torino. In occasione di Juve–Lazio, ultima gara interna dei bianconeri per la stagione 2021/22, il pubblico ha infatti assisitito ad un doppio addio ai suoi colori da parte di due colonne della recente storia juventina: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I tifosi della Vecchia Signora hanno omaggiato i futuri partenti con tante manifestazioni d’affetto, segno della riconoscenza per quanto fatto in maglia bianconera.

Ovviamente le due situazioni presentano delle sfumatire alquanto differenti. Per sopraggiunti limiti di età – e soprattutto di condizioni fisiche – l’addio di Chiellini era ed è nella natura delle cose. Il contratto in scadenza il prossimo giugno non è stato tema di rinnovo da alcuna delle due parti: l’addio è stato una logica conseguenza di uno straordinario percorso in maglia Juve durato 17 anni. Diversa la situazione della Joya, acclamato dal pubblico ed invitato più volte a restare. Sebbene, si sa, non sia dipesa (solo) dal calciatore la situazione presente.

Dybala all’Inter, la frase dell’argentino scuote il mercato

Visibilmente commosso, quasi dispetato, il giocatore argentino ha ricevuto l’abbraccio di quello che a breve diventerà il suo ex pubblico trattenendosi sotto vari settori dello stadio a lungo. È qui che, secondo alcune testimonianze raccolte direttamente in loco, l’ex Palermo avrebbe pronunciato una frase che sa tanto di annuncio (quasi) ufficiale.

All’ invito – quasi una preghiera – di non andare all’Inter rivolto da un tifoso al fantasista, lo stesso avrebbe risposto con un eloquente ‘Non ci andrò mai’. Il tutto viene raccontato attraverso un tweet di una tifosa juventina presente allo Stadium e che si trovava a pochi passi dal giocatore. Il passaggio di Dybala all’Inter – ormai dato per certo da parecchi operatori di mercato – si tinge di giallo: l’argentino rispetterà la ‘promessa’ fatta alla curva bianconera? Il tempo darà la sua risposta.