Il Napoli fa tremare Inzaghi e Pioli: c’è il sorpasso

Milan ed Inter rischiano di perdere uno dei possibili obiettivi per il prossimo calciomercato estivo: il Napoli prova il sorpasso

90′ al termine dell’attuale stagione di Serie A per conoscere chi riuscirà ad alzare al cielo lo scudetto 2021/22. Inter e Milan lotteranno fino alla fine mentre chi è ormai lontano e fuori dai giochi è il Napoli di Luciano Spalletti. La società partenopea sta già programmando quelle che, verosimilmente, saranno le prossime mosse da mettere a segno a poche settimane dalla riapertura ufficiale del calciomercato estivo.

Diversi i nomi accostati alle milanesi così come agli azzurri: uno in particolare, però, è in cima alla lista delle tre big di Serie A. Secondo quanto riferito dall’edizione bolognese di ‘Repubblica’, vi sarebbero conferme per uno dei possibili colpi estivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis, già accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus.

Milan e Inter ko: il Napoli accelera

Puntato da Inter e Milan per rinforzare l’attacco, Marko Arnautovic potrebbe finire per vestire la maglia azzurra. Durante il prossimo mercato estivo, il Napoli ‘rischia’ di veder partire sia Petagna che Mertens ed è per questo che l’attuale centravanti del Bologna è considerato il perfetto vice Osimhen per il 2022/23.

In tal senso, come detto, Arnautovic piace tanto anche alle milanesi sia per il rendimento alla corte di Mihajlovic che per la maturità dimostrata durante l’arco della stagione. Adesso, però, l’ex nerazzurro potrebbe essere uno dei primissimi obiettivi di Giuntoli per accontentare Spalletti e completare l’attacco del Napoli.

Arnautovic, nelle 34 presenze accumulate tra campionato e Coppa Italia con i felsinei, ha segnato ben 15 gol e firmato 1 assist vincente nei 2790′ giocati quest’anno.