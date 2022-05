Calciomercato, UFFICIALE: le date di inizio e fine sessione

La sessione di calciomercato si avvicina e vengono ufficializzate le date delle prossime finestre estive e invernali

Mancano solo 90 minuti per chiudere uno dei campionati di Serie A più combattuti di sempre. La lotta scudetto tra Milan e Inter è ancora aperta, con due punti a dividere le due squadre milanesi. Cagliari e Salernitana invece nell’ultima partita della stagione si giocheranno la salvezza, con i campani avanti di di due punti sui sardi.

Infine c’è la lotta per un posto in Europa, con Roma, Fiorentina e Atalanta a lotta per un posto in Europa League e uno in Conference League. Terminata la stagione poi ci sarà il via alle trattative. In queste ore la FIGC ha infatti ufficializzato le date d’apertura e chiusura del prossimo calciomercato estivo e invernale. Il 1 luglio si aprirà la finestra estiva per i trasferimenti, che si chiuderà il prossimo 1 settembre. Mentre la sessione invernale di calciomercato si aprirà il 2 gennaio 2023 e si chiuderà 31 gennaio 2023. Dunque manca poco più di un mese all’apertura ufficiale delle danze per i trasferimenti, anche i club sin da ora sono all’opera per anticipare i colpi per la prossima stagione.