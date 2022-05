Tentazione Juventus e scippo folle: 60 milioni all’Inter

La Juventus pone le sue attenzioni su uno dei big di Simone Inzaghi: dal forte interesse al possibile sgarbo all’Inter

La super sfida dell’Olimpico vale tanto per la stagione di Juventus e Inter. In palio una Coppa Italia che per i bianconeri può rappresentare l’ultimo trofeo di un’annata decisamente storta per la squadra di Allegri. L’Inter, invece, è ancora in piena corsa per agguantare uno scudetto, più vicino al Milan in questo momento. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i destini di Juventus ed Inter potrebbero intrecciarsi, già nella prossima sessione estiva.

Non è un mistero che le due big di Serie A abbiano a più riprese registrato obiettivi comuni, in entrata, nel recente passato. La storia è destinata a ripetersi anche se, in questo momento, è la Juventus che può far davvero tremare Simone Inzaghi. Oltre a Milan Skriniar, nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ormai da mesi viste il rinnovo con l’Inter che non è ancora arrivato, vi sarebbe un altro gioiello di Inzaghi.

Doccia fredda Inter: la Juventus sogna il colpaccio

La Juventus potrebbe quindi provare a farsi avanti, con una clamorosa beffa ai danni della società meneghina: servirà una super offerta. La società piemontese resta alla ricerca di un centrale difensivo mancino, di grande livello e prospettiva, per rimpiazzare Giorgio Chiellini. Lo sgarbo che ha in mente Allegri vede Alessandro Bastoni come sogno per la retroguardia juventina, già durante quest’ estate. Un’ipotesi che resta complicatissima, visto che per 60 milioni di euro l’Inter potrebbe valutare la cessione del difensore.

La ‘Beneamata’ ha la necessità di cedere uno dei suoi big nelle prossime settimane, per far quadrare i conti. Il no di Marotta all’interessamento bianconero per Bastoni sembra, tuttavia, categorico. La volontà, in casa nerazzurra, sarebbe quella di puntare ancora su Bastoni e soprattutto evitare di rinforzare proprio una diretta concorrente come la Juventus.

Un veto già predisposto nei confronti della società bianconera: Bastoni, dunque, rimane una forte suggestione che potrebbe rimanere tale anche dopo la prossima estate.