Juventus-Inter: Allegri perde un pezzo per infortunio

Costretto al cambio dopo soli 41 minuti, Allegri ha ‘sfruttato’ l’infortunio per cambiare approccio alla partita

41 minuti. È durata poco la partita di Danilo, costretto poi alla sostituzione per infortunio. Non sembra nulla di eccessivamente grave per Allegri, poichè il brasiliano è uscito sulle sue gambe, forse nemmeno contento della scelta del tecnico.

Allegri, infatti, non ci ha pensato due volte ad effettuare il cambio. Al suo posto è entrato Morata per dare nuova linfa all’attacco. Cuadrado è scalato sulla linea difensiva e dietro a Vlahovic ora c’è il tridente Bernardeschi-Dybala-Morata. Vedremo se sarà la mossa giusta per ribaltare la partita.