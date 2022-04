Follia Juventus: Allegri vuole il big dell’Inter

Il calciomercato della Juventus può registrare un clamoroso tentativo di scippo: i bianconeri strappano il pilastro all’Inter

Il lunch match di domani contro il Venezia come prossimo ostacolo per la Juventus di Massimiliano Allegri che intende chiudere il prima possibile il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, a -1 dal Napoli terzo, non possono permettersi passi falsi. Dal calcio giocato al calciomercato, i pensieri della ‘Vecchia Signora’ sono rivolti già anche alle operazioni che caratterizzeranno l’estate bianconera. Dalle uscite agli innesti, la Juventus è a caccia di grandi colpi per riscattare due stagioni nelle quali non è mai riuscita veramente a competere per lo scudetto.

Nei piani della dirigenza la prossima sarà l’annata del riscatto ed è per questo che almeno un grandissimo colpo arriverà. Le finanze bianconere, in questo momento, permetterebbero un solo importante sforzo: da capire se in difesa o a centrocampo. L’ultima idea arriva da Milano, sponda nerazzurra: il big di Inzaghi può davvero trasferirsi da Allegri.

Se ne va alla Juventus: Inzaghi furioso

Secondo quanto viene riportato da ‘Tuttosport’ oggi, infatti, la Juventus avrebbe intenzione di provare a regalare ad Allegri uno dei big di Simone Inzaghi. È caccia aperta, infatti, ad un nuovo colpo di spessore per la difesa che possa provare a prendere il posto, nello scacchiere tattico bianconero, di Giorgio Chiellini. L’ultima idea della ‘Vecchia Signora’ si chiama Milan Skriniar, in scadenza tra un anno con l’Inter con la quale non ha ancora prolungato.

Il talento slovacco, 43 presenze con 4 reti e 3900′ collezionati in campo, potrebbe rappresentare uno dei grandi colpi dell’estate bianconera nel caso in cui non rinnovasse, nero su bianco, l’attuale contratto con la ‘Beneamata. Un’idea che solo nelle prossime settimane potrebbe rivelarsi come concreta.

In ogni caso Marotta sparerebbe alto per l’ex centrale della Sampdoria (almeno 50 milioni) e la concorrenza per la Juventus, soprattutto in Premier League, non mancherebbe.