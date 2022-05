Simeone fa felice la Juventus: colpo da urlo

La Juventus può mettere a segno un grande colpo durante l’estate: assist a sorpresa da Simeone, assalto alla stella

La Juventus è reduce dal clamoroso ko di Marassi contro il Genoa. Una sconfitta che pesa solo sul morale della squadra bianconera, ormai certa di prendere parte alla prossima edizione della Champions League. Annata tutt’altro che da incorniciare quella per gli uomini guidati da Massimiliano Allegri che attendono, tra due giorni, di scendere in campo per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. L’ultima occasione di poter portare a casa un trofeo, dunque, con la squadra di Inzaghi pronta a contenderlo alla ‘Vecchia Signora’.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la Juventus è già tempo di valutare le prossime mosse per quella che viene già considerata la stagione del riscatto per il club torinese. Molto è già cambiato, tanto continuerà a mutare nella rosa a disposizione del tecnico livornese: in tal senso, dopo l’annunciato addio di Dybala, in attacco può tornare di moda il nome del top player.

Niente Atletico Madrid: il big può sbarcare a Torino

Non è un mistero che la Juventus cerchi un grande colpo per l’attacco, da affiancare al (deludente) Vlahovic e soprattutto a Chiesa. Ed il nome giusto può essere rappresentato da un profilo già accostato ai colori bianconeri in passato e destinato a lasciare l’Atletico Madrid. Si tratta di Antoine Griezmann, in prestito dal Barcellona e che verosimilmente non verrà riscattato dalla società di Madrid. I ‘Colchoneros’ sembrano quindi pronti a salutare il campione francese, classe ’91 e reduce da 36 presenze con 8 reti e 5 assist vincenti.

I rapporti tra le dirigenze di Juventus e Barcellona sono ottimi e potrebbero facilitare l’eventuale trattativa, con Griezmann in scadenza nel 2024 con la società di Laporta che lo valuta non meno di 50 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire con Griezmann che, salvo sorprese, dirà addio all’Atletico: la Juventus torna in corsa per il campione transalpino.