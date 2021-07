La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa di Allegri: addio Griezmann, scambio da urlo

Mercoledì 14 luglio 2021 inizierà ufficialmente il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Saranno giorni intensi in casa bianconera sul fronte calciomercato per cercare di regalare i primi colpi in entrata all’allenatore livornese. Tanti i profili monitorati nelle ultime ore dalla dirigenza torinese con il possibile addio della stella del Barcellona, il talentuoso attaccante francese Antoine Griezmann, pronto ad andare via dopo una stagione complicata in maglia blaugrana.

Calciomercato Juventus, addio Griezmann: sprint per lo scambio con Saul

Come svelato dall’edizione odierna de “El Mundo Deportivo” il Barcellona starebbe pensando ad uno scambio da urlo con l’Atletico Madrid: fuori Griezmann e dentro il centrocampista spagnolo Saul. Una doppia beffa per i bianconeri visti che i due giocatori sono stati accostati con insistenza alla Juventus.

Lo scambio sta prendendo forma a poco a poco con la possibilità di arrivare al trasferimento concreto dei due top player. L’affare non è così facile, ma i pezzi del puzzle potrebbero essere incastrati alla perfezione per dare vita ad uno scambio da urlo. L’Atletico è così al lavoro per riportare nella capitale spagnolo il francese Griezmann: Simeone lo accoglierebbe di nuovo a braccia aperte per nuovi traguardi entusiasmanti. Saul, invece, andrebbe ad incrementare il tasso tecnico del centrocampo di Koeman.

Nei prossimi giorni si conoscerà meglio ciò che succederà, ma la Juventus dovrebbe virare su altri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Una doppia delusione per la compagine bianconera, che ancora non si muove ufficialmente sul fronte calciomercato con il solo rinnovo del prestito per quanto riguarda Alvaro Morata.