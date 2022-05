Brutta caduta per la Roma: Italiano vola con Gonzalez e Bonaventura, ma i tifosi sono furiosi

Si è chiuso lo scontro diretto tra Fiorentina e Roma, valido per la 36esima giornata di Serie A: colpo Europa della Viola all’Artemio Franchi

Serata complicata per la Roma, come d’altronde ci si aspettava. I capitolini si sono mostrati affaticati e non sul pezzo, a causa ovviamente dello stressante impegno di Conference League contro il Leicester. Gli uomini di Jose Mourinho sono, quindi, crollati sotto i colpi della Fiorentina targata Italiano, la cui prestazione è apparsa nettamente migliore sin dai primi minuti.

Non a caso, i toscani sbloccano subito il risultato (5′) e si portano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore procurato e realizzato da Nico Gonzalez. Ma il penalty ha dato vita a diverse polemiche da parte dei giallorossi, con i tifosi che si sono letteralmente scatenati sui social. La decisione dell’arbitro Guida, presa per via di un presunto fallo di Karsdorp sull’attaccante argentino al limite dell’area, è stata ritenuta dai più eccessiva. Lo stesso Luca Marelli, a ‘Dazn’, l’ha definita persino “fuori luogo”, poiché l’intervento del terzino olandese è alquanto leggero.

Serie A, Fiorentina-Roma 2-0: tabellino e classifica

Nonostante un’on field review, il direttore di gara assegna comunque il tiro dal dischetto ai padroni di casa. All’undicesimo, poi, Cabral e compagni agguntano immeditamente il raddoppio a firma Bonaventura. La Roma prova a reagire, ma non riesce a trovare le energie necessarie per compiere la rimonta. Nel finale si rivede in campo Spinazzola, 311 giorni dopo da quella terribile rottura del tendine d’achille. Colpo Europa della Fiorentina, che aggancia Roma e Atalanta a 59 punti.

Fiorentina-Roma 2-0: 5′ Nico Gonzalez (F), 11′ Bonaventura (F)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.