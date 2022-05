De Ligt a tutti i costi: due giocatori per convincere la Juve

Matthijs de Ligt è approdato alla Juventus l’estate di tre anni fa. Il suo contratto coi bianconeri scade a giugno 2024

Non si può dare per certa la permanenza alla Juventus di Matthijs de Ligt. Il club bianconero non ha intenzione di cederlo, ma l’olandese è molto ambito a livello europeo e un’offerta molto importante, da almeno una settantina di milioni di euro, potrebbe far vacillare Agnelli e soci. Che sul fronte entrate cercheranno di accontentare Allegri acquistando una mezz’ala – il sogno del tecnico è Milinkovic-Savic, ma occhio all’ex Pogba – un centrale (due se partisse l’ex Ajax), un laterale sinistro e un vice Vlahovic.

Sbarcato a Torino nell’estate 2019, de Ligt è legato a ‘La Vecchia Signora’ da un contratto di 10 milioni lordi più bonus in scadenza a giugno 2024. In questi mesi si è parlato di un possibile rinnovo ‘tattico’ per consentire alla società targata Exor di aver maggior forza in sede di trattativa con i potenziali acquirenti. Ma chi sono o potrebbero essere questi potenziali acquirenti? Uno su tutti, il Manchester United che dal prossimo anno sarà allenato da ten Hag.

Il 52enne è stato colui il quale lanciò in pianta stabile tra i titolari dell’Ajax il numero 4 juventino, tra i due c’è grande feeling tanto che quasi tutte le fonti inglesi danno per certo l’assalto dei ‘Red Devils’, che la stagione ventura non disputeranno la Champions (ecco perché Cristiano Ronaldo mediterebbe già l’addio) al cartellino del classe ’99.

Come prima offerta, vista la necessità di rinnovare la rosa, lo United potrebbe mettere sul piatto un maxi scambio. Due giocatori in cambio di de Ligt, più 40 milioni cash.

Considerate le ‘esigenze’ di Allegri, uno di questi potrebbe essere Alex Telles, 29enne laterale mancino con un passato nell’Inter. L’altro invece Eric Bailly, 28enne ivoriano lo scorso gennaio nel mirino del Milan. La risposta della Juve a questa eventuale proposta sarebbe comunque negativa, de Ligt verrebbe infatti ‘sacrificato’ solo nell’ambito di una operazione priva di contropartite tecniche.