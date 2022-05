Il Milan ci riprova: colpo scudetto da sogno

Il calciomercato del Milan, nel caso in cui Pioli agguanti il tricolore, potrebbe vedere un nuovo assalto al gioiello ambito in Serie A

La sfida con l’Hellas Verona proprio adesso, sullo sfondo. Ma il Milan guarda oltre, pianifica a lungo termine con le attenzioni della dirigenza rossonera che sono già rivolte alla prossima stagione. Un’annata della consacrazione, anche in Europa, quella che Pioli si aspetta dai suoi, compiendo un ulteriore passo verso la crescita del giovane gruppo a disposizione del tecnico emiliano.

Il futuro del Milan passerà inevitabilmente dalla sessione estiva di calciomercato, con diverse opzioni sul taccuino di Maldini e Massara per rinforzare la rosa del ‘Diavolo’. In difesa saluterà Romagnoli e, sicuramente, verrà rimpiazzato da un centrale di valore. Discorso analogo a centrocampo dove Kessie dirà addio a zero tra poche settimane: la priorità dei rossoneri, però, si chiama trequarti.

Nuovo trequartista: Maldini spinge sull’ecceleratore

Brahim Diaz non ha convinto a pieno ed è per questo motivo che i vertici di via Aldo Rossi avrebbero in mente un nuovo assalto a quello che, per mesi, è stato un obiettivo concreto del Milan. Si tratta di Luis Alberto, gioiello ormai da tempo tra i possibili partenti in casa Lazio e che piace molto proprio a Maldini. L’ex Liverpool è sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2025 ed ha collezionato in questa stagione 43 presenze con 5 reti e 12 assist vincenti.

Il Milan ci ha provato già l’estate scorsa, adesso il tentativo della dirigenza rossonera potrebbe risultare quello decisivo. La valutazione del giocatore fatta dal presidente Lotito si attesta ad almeno 30 milioni di euro: una cifra che la società lombarda sembra disposta a mettere sul piatto per regalare a Pioli il nuovo trequartista tanto richiesto.

Il Milan, dunque, può tornare alla carica per provare a chiudere il colpo Luis Alberto: lo spagnolo può diventare la nuova pedina per la trequarti di Pioli.