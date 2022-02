Milan, si riapre la pista Luis Alberto: lo scenario e l’offerta a Lotito

Luis Alberto vorrebbe lasciare la Lazio al termine di questa stagione per approdare in una big. Il Milan può sfidare due club spagnoli

Luis Alberto vorrebbe chiudere l’avventura con la Lazio alla fine di questa stagione. Il desiderio dello spagnolo non è un mistero: approdare in una big. Per lui può riaprirsi la pista Milan, dove vanta un estimatore importante: Stefano Pioli.

Il Milan può ripensare concretamente a Luis Alberto considerato il deludente rendimento di Brahim Diaz, fatto salvi i primi due mesi in cui il 22enne nativo di Malaga ha fornito prestazioni sensazionali.

Per Brahim Diaz si parla di bocciatura totale da parte della dirigenza rossonera, che così può decidere di non investire quei 22 milioni fissati l’estate scorsa per il diritto di riscatto. Il Real Madrid, a titolo di cronaca, vanta un controriscatto a 27 milioni.

Maldini e Massara potrebbero offrire a Lotito proprio 22 milioni di euro per il cartellino di Luis Alberto, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza a giugno 2025. Il presidente della Lazio potrebbe chiederne almeno 30 per il suo numero 10.

La trattativa può decollare andando in porto con l’aggiunta di qualche bonus. Facile invece un accordo tra il Milan e il giocatore, accostato ancora alla Juventus e rappresentato dagli stessi agenti di Calabria.