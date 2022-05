Il Milan fa un dispetto a Sarri: operazione lampo, ma ora è stallo

Colpo Casale per il Milan: il club rossonero tenta l’assalto al difensore centrale che potrebbe lasciare l’Hellas Verona in estate

Il Milan è pronto a fiondarsi su Nicolò Casale: il club rossonero vuole il difensore, da tempo nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri.

Può essere Nicolò Casale l’obiettivo per la difesa del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Stopper classe ’98, è legato all’Hellas Verona da altri quattro anni di contratto. Dunque, non sarà facile per il Milan o per le altre pretendenti portarlo via alla formazione scaligera, ma il club rossonero sembra aver trovato la possibile strategia giusta.

Un possibile colpo gobbo a Maurizio Sarri: il tecnico ex Chelsea e Napoli era da tempo sulle tracce di Nicolò Casale e vorrebbe averlo alla Lazio il prossimo anno. Un’ipotesi che – complice il possibile e prepotente inserimento del Milan – diventa sempre più remota per il tecnico toscano ed il club biancoceleste.

Calciomercato Milan, ecco il piano per Casale

La strategia che il Milan potrebbe adottare per tentare l’assalto a Nicolò Casale è quella di uno scambio. Nell’affare, infatti, il club rossonero potrebbe inserire una contropartita tecnica. Nel dettaglio, il prescelto sarebbe Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è ormai da tempo ai margini del progetto del Diavolo, con appena cinque gettoni di presenza raccolti nell’arco della stagione ormai giunta agli sgoccioli.

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio percepito dal laterale che in passato ha vestito la maglia del Villareal. Un ingaggio ritenuto troppo alto dell’Hellas Verona. Se però lo spagnolo classe ’95 rivedesse le sue pretese economiche, il discorso potrebbe essere intavolato, dando una decisa accelerata alla trattativa per l’eventuale passaggio di Casale in rossonero.