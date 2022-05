Abraham ‘inguaia’ la Juve, ritorno di fiamma: 90 milioni di euro

L’intreccio con Abraham fa scattare l’allarme in casa Juventus: ritorno di fiamma in vista del calciomercato estivo, 90 milioni di euro

La Juventus deve lasciarsi alle spalle la disfatta al Marassi. Il gol siglato dal partente Paulo Dybala ad inizio ripresa aveva fatto credere che si sarebbe trattato di ben altra partita. Invece il Genoa ha continuato a combattere con le unghie e con i denti e, alla fine, è riuscito, per giunta in rimonta, a strappare tre punti fondamentali per la salvezza.

Una vera e propria impresa, che non aiuta di certo la ‘Vecchia signora’. La squadra guidata da Massimiliano Allegri sarà impegnata mercoledì sera nella finalissima di Coppa Italia contro l’Inter e chiaramente sarebbe stato meglio non arrivarci in questo modo. I bianconeri, dopo il successo del Napoli ai danni del Torino e con la qualificazione in Champions già matematicamente acquisita, non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato in corso. Resta, dunque, solo il trofeo da conquistare tra due giorni, poi ci si immergerà nelle tematiche legate al futuro e al calciomercato. L’attenzione, in questo senso, è rivolta anche al reparto offensivo, compreso il fronte uscite oltre che le entrate. In particolare, ci sarebbe da registrare un significativo intreccio con Tammy Abraham.

Ritorno di fiamma in estate, bussano alla Juve: intreccio con Abraham

Il centravanti inglese, protagonista anche nel ritorno della semifinale di Conference contro il Leicester, è l’uomo centrale del progetto della Roma di Jose Mourinho. L’ex Chelsea, come noto, piace parecchio all’Arsenal targato Arteta, ma i capitolini non intendono neanche sedersi a tavolino per discutere un’eventuale addio, perciò la strada è sbarrata.

Ecco che i londinesi potrebbero provare a tornare su Dusan Vlahovic (già cercato a gennaio), che non sta vivendo un momento felicissimo alla Juventus. Ma, nonostante ciò, l’operazione in questione appare altamente improbabile. Solo pochi mesi fa la ‘Vecchia Signora’ ha speso la bellezza di 70 milioni di euro più 10 di bonus per prelevare dalla Fiorentina il cartellino del bomber serbo e non prenderebbe minimamente in considerazione una cessione per meno di 90 milioni. Il classe 2000, inoltre, vuole assolutamente dimostrare di valere la maglia bianconero. Dunque il suo futuro, a meno di clamorose sorprese, sarà ancora a Torino.