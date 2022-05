Sarri chiama la Juve: tentativo per il prestito

Juventus e Lazio potrebbero tornare a trattare: la richiesta di Sarri può portare all’addio in prestito a giugno

La Juventus è uscita con le ossa rotte dalla gara di Marassi, persa allo scadere contro il Genoa grazie al rigore dell’ex Criscito. Adesso, blindato il quarto posto, alla ‘Vecchia Signora’ non resta altro che il big match contro l’Inter. Mercoledì prossimo Allegri proverà a regalare ai suoi una Coppa Italia, per alleviare quella che a conti fatti è stata una stagione deludente. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e le strategie della società di Andrea Agnelli per l’anno prossimo sono già ben chiare.

Dalle possibili entrate a soprattutto le uscite, dove diversi hanno intenzione di dire addio. Ha salutato Dybala (apparentemente vicino a firmare con l’Inter) ma andrà valutato anche il destino di Morata, riscattabile per 35 milioni dall’Atletico Madrid. Attenzione anche ad Arthur che a centrocampo rimane il maggiore indiziato per salutare la ‘Vecchia Signora’.

Sarri lo vuole: addio Juve in prestito

La Lazio, infatti, sarebbe interessata ad acquisire il brasiliano Arthur nella prossima sessione di mercato. L’idea nasce dal grande interesse di Maurizio Sarri per il centrocampista bianconero, che ha deluso le aspettative fino a questo momento collezionando una serie di prestazioni che hanno convinto la Juventus a privarsi dell’ex Barcellona, dopo sole due stagioni. La Lazio avrebbe quindi tutta la volontà di provare ad accontentare Sarri: l’operazione, però, potrebbe concretizzarsi solo in prestito.

Pesante ingaggio e cartellino sarebbero un macigno difficile da superare per la società capitolina che punterebbe proprio sulla volontà di riscatto di Arthur, oltre a quella della Juventus di rivoluzionare una mediana spesso e volentieri insufficiente. Arthur, in questa stagione, ha collezionato 30 presenze con 1 assist vincente, in 1497′.

Nonostante la fiducia che Allegri ha concesso fino a questo momento all’ex Barcellona, il suo futuro sarà con ogni probabilità l’addio alla Juventus: la Lazio, e Sarri, sperano alla finestra.