Pochettino ‘fa fuori’ Donnarumma: la decisione UFFICIALE

Il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas continua a far discutere non poco: la decisione ufficiale di Mauricio Pochettino

In casa PSG continua a far discutere non poco il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Il portiere italiano, grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Milan e miglior giocatore a Euro 2020, soffre non poco la presenza ingombrante dell’estremo difensore costaricano.

Mister Pochettino ha dimostrato ampiamente di non voler mettere da parte l’ex Real Madrid e quest’oggi ha deciso di escludere nuovamente il classe ’99 dalla formazione titolare ufficiale che sta affrontando in questi minuti il Troyes al Parc des Princes, match valido per 36esima giornata della Ligue 1.

Pochettino esclude Donnarumma dai titolari in PSG-Troyes: Juventus sullo sfondo

Questa nuova panchina, inevitabilmente, non fa altro che alimentare i dubbi sulla permanenza di Donnarumma a Parigi. Che il calciatore campano non sia sereno a causa di questa situazione lo si evince anche dalle suo rendimento in campo, nettamente in calo rispetto agli anni passati. Non a caso, si rincorrono le voci di calciomercato sul suo futuro.

In questo senso si è parlato anche di Juventus, che apprezza da tempo il profilo del giovane portiere dei francesi. Allegri stima molto Szczesny, ma il polacco qualche volta – soprattutto all’inizio – ha deluso in questo stagione e sembra non dare più le stesse importanti garanzie. Se dovesse verificarsi una rottura definitiva tra Donnarumma, che ora dovrà cambiare agente dopo la dolorosa scomparsa di Mino Raiola, e il PSG, la Juventus potrebbe farsi sotto concretamente per portarlo a Torino. Pista da tenere d’occhio.