Svolta a centrocampo: piano B, il Milan stende l’Inter

Il Milan è pronto a mettere la freccia e superare l’Inter per il colpo a centrocampo: il piano B di Maldini manda ko i nerazzurri

Un duello infinito, a distanza, quello che va avanti ormai da mesi tra Inter e Milan. Lo scudetto sulla strada delle due squadre milanesi, pronte a darsi battaglia fino alla fine del campionato. Un derby della Madonnina che si protrarrà, tuttavia, ben oltre il rettangolo verde. Il calciomercato estivo di rossoneri e nerazzurri potrebbe vedere più di un nome accomunare l’interesse di Pioli e Inzaghi. Da questo punto di vista, dalla Spagna arrivano novità importanti.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, i piani in casa Real Madrid per il prossimo anno per uno dei possibili partenti, sembra destinato a cambiare. Si tratta di Dani Ceballos, accostato da mesi a Milan ed Inter e che, dopo un inizio difficile, sembra aver conquistato la fiducia di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo, come viene scritto, è ritenuto una delle pedine del futuro centrocampo del Real Madrid, insieme a Camavinga e Valverde.

Sfuma Ceballos: il Milan anticipa l’Inter

Ecco perchè le società meneghine dovranno rinunciare ad andare all’assalto dell’ex Arsenal, nonostante la scadenza ferma al giugno 2023. Il Milan, in tal senso, si sta già muovendo con le possibili alternative che possano rimpolpare il centrocampo di Stefano Pioli. Tra questi vi è uno dei nomi che con maggiore costanza è stato seguito da Marotta e che, adesso, potrebbe vestirsi di rossonero.

Si tratta di Kristjan Asllani, talento albanese in forza all’Empoli e reduce da una grande stagione con la maglia della squadra toscana. 32 le presenze di Asllani con la squadra di Andreazzoli, con 4 reti ed 1 assist vincente.

Il gioiellino viene valutato circa 15 milioni di euro dalla società toscana: Asllani può quindi essere il colpo a sorpresa per la mediana del Milan.