Colpo Juve, salta tutto: il piano B mette nei guai il Milan

Sfuma il sogno Gavi per la Juventus: i bianconeri devono virare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo della prossima stagione

Niente Gavi per la Juventus: il centrocampista classe 2004 non lascerà il Barcellona nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

La Juventus deve andare a caccia di altri profili per il centrocampo. Sfuma, infatti, il sogno Gavi: i bianconeri da tempo avevano messo nel mirino il classe 2004 di proprietà del Barcellona che – salvo clamorosi colpi di scena – resterà in forza ai blaugrana per molto tempo ancora. A spegnere i sogni della Vecchia Signora è stato Mateu Alemany, direttore sportivo dei catalani.

“Gavi vuole restare con noi, ne parliamo da tempo e continuiamo a pensare che possa essere un calciatore del Barcellona per molti anni ancora”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Movistar Fútbol, il diesse dei blaugrana ha – di fatto – blindato il centrocampista classe 2004 che in questa stagione ha raccolto quarantacinque gettoni di presenza tra campionato e coppe, realizzando anche due gol e sei assist in Liga.

Calciomercato Juventus, salta Gavi: ecco il piano B

La prima alternativa si chiama Jorginho: il classe ’91 potrebbe lasciare il Chelsea in estate e la Juventus è pronta a fiondarcisi sopra. Legato ai Blues da un altro anno di contratto, la sua valutazione attuale si aggira attorno ai 45 milioni di euro: potrebbero servirne anche meno per portarlo via da Londra dove quest’anno ha segnato nove gol e confezionato quattro assist in quarantaquattro apparizioni.

Se anche l’assalto all’ex Napoli dovesse saltare, la Juventus si potrebbe fiondare su Renato Sanches. Anche il classe ’97 portoghese ha un altro anno di contratto: il Lille potrebbe chiedere poco più di 20 milioni di euro per lasciarlo partire dopo averlo ingaggiato dal Bayern Monaco nell’estate del 2019. Occhio, in tal senso, alla concorrenza del Milan, da tempo sulle tracce del centrocampista lusitano. Insomma, le alternative non mancano: Massimiliano Allegri punta ad avere almeno una nuova pedina per rinforzare il centrocampo e avviare la mini-rivoluzione per rilanciare la compagine bianconera nella lotta per lo scudetto e non solo.