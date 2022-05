Juventus, l’uomo che cambia tutto: ora è caccia al tesoretto

Il mercato della Juventus cambia improvvisamente, Allegri imprime la svolta e punta a cessioni importanti per monetizzare

Non il modo migliore per la Juventus, quello di arrivare alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, la sconfitta contro il Genoa di venerdì sera. Bianconeri crollati inopinatamente nel finale, in un ko che non influisce sulla classifica del campionato, ma sul morale sicuramente e può alimentare pensieri negativi in vista del match dell’Olimpico di mercoledì.

Allegri dovrà essere bravo a fare quadrato con i suoi per ritrovare compattezza e spirito in vista di un appuntamento che vale davvero una stagione. Ma, pur al termine di una prova, l’ennesima, incolore da parte dei bianconeri, il tecnico livornese ha tratto indicazioni importanti in vista del futuro. C’è una carta, adesso, che può cambiare tutte le valutazioni anche in chiave di mercato, assumendo una rilevanza strategica non di poco conto.

Juventus, tutti pazzi per Miretti: e ora via libera alle cessioni

La seconda prova consecutiva da titolare, in mezzo al campo, del giovanissimo Fabio Miretti è stata più che positiva. Il centrocampista classe 2003 si è ben disimpegnato ed è piaciuto davvero tanto ad Allegri. Che sta pensando adesso di aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra, dalla prossima stagione, trovando dunque ‘in casa’ un rinforzo per la mediana. Dove dunque si darà via libera a cessioni di un certo peso per provare a monetizzare e raccogliere un tesoretto utile per acquisti altrettanto importanti. Possono partire a questo punto Adrien Rabiot e Weston McKennie. Dall’addio del francese e dello statunitense, giocatori che comunque un proprio mercato ce l’hanno, non è difficile immaginare di riuscire a ricavare tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una mossa che potrebbe risultare determinante negli equilibri di cassa e conseguentemente di calciomercato.