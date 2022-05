Super offerta: Barella da Ancelotti con lo scambio

Il futuro di Nicolò Barella potrebbe essere al Real Madrid: il regalo di Perez ad Ancelotti può concretizzarsi con lo scambio

La sfida in casa dell’Udinese è ancora in corso ma le attenzioni dell’Inter vanno ben oltre l’attuale stagione, indipendentemente da come si chiuderà. Sia che lo scudetto finisca sulla sponda nerazzurra del Naviglio, sia su quella rossonera, Beppe Marotta sta già lavorando senza sosta a quelli che dovranno necessariamente essere i grandi colpi per l’Inter che verrà. Ancora con Simone Inzaghi in panchina, nonostante il rinnovo del tecnico piacentino non sia stato (per il momento) firmato.

Chi però potrebbe non fare più parte dell’Inter del futuro è Nicolò Barella. Un perno fondamentale ed insostituibile per la mediana della ‘Beneamata’: dalla Spagna, però, è pronta a presentarsi una minaccia decisamente pericolosa. La vittoria del titolo nei cinque maggiori campionati in Europa pone Carlo Ancelotti tra i tecnici più vincenti di sempre: per questo, Florentino Perez vuole premiare il tecnico di Reggiolo con un’importante offerta nel prossimo calciomercato estivo, per portare Barella a vestire la maglia delle ‘Merengues’.

Offerta per Barella: l’Inter ha le idee chiare

Ancelotti vuole Barella e per convincere i nerazzurri, il Real Madrid neo campione di Spagna ha intenzione di offrire ben 50 milioni di euro cash, più una contropartita già accostata ai colori nerazzurri nelle scorse settimane. Si tratta di Dani Ceballos, che a Madrid fatica a trovare spazio e che piace da anni pure al Milan.

La posizione dell’Inter sulla possibile cessione di Nicolò Barella è però chiara: per meno di 100 milioni cash, la dirigenza nerazzurra non intenderebbe aprire discorsi legati alla cessione dell’ex Cagliari.

Barella in questa stagione ha collezionato 43 presenze complessive con 3 reti e ben 11 assist vincenti: il grande sogno del Real Madrid è proprio il tuttocampista di Inzaghi.