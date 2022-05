Il Psg pesca dal Milan: lo scambio fa disperare la Juventus

Il Paris Saint-Germain pazzo di un calciatore rossonero: da Parigi pronta la proposta di scambio che fa disperare la Juventus

Il Paris Saint-Germain è pronto a dare l’assalto al Milan. La società transalpina ha scelto un rossonero per il prossimo mercato ed è pronta a tutto per portarlo sotto la Torre Eiffel.

A Parigi c’è aria di rivoluzione con Leonardo e Pochettino che potrebbero a breve essere messi alla porta e sostituiti. Rivoluzione in dirigenza e staff tecnico, ma rivoluzione anche in campo: per dare l’assalto alla Champions, Al-Khelaifi non baderà a spese e tra i ruoli da coprire c’è anche quello di un centrocampista. Qui diversi calciatori sono in lista di sbarco: da Herrera a Wijnaldum, passando per Paredes, e servirà almeno un innesto di spessore. Proprio il centrocampista ex Roma potrebbe essere la pedina da offrire al Milan per arrivare ad un calciatore che da tempo è finito nel mirino del Psg: Sandro Tonali.

Il 23enne bresciano vive la stagione della sua definitiva esplosione. Dopo le iniziali difficoltà dello scorso anno, Tonali in questa stagione ha preso per mano la squadra di Pioli e ha contribuito al primo posto in classifica con prestazioni sempre di livello. Ecco perché il Psg lo ha messo nel mirino e sarebbe pronto a far partire l’assalto con uno scambio per tentare il Milan.

Calciomercato Milan, il piano del Psg per Tonali

Se il Psg vuole Tonali, il Milan non vuole cedere il centrocampista. Per questo a Parigi pensano ad una proposta che possa tentare Maldini. La prima idea è di proporre Leandro Paredes, 27 anni, con un passato alla Roma, più cash. L’argentino piace anche a Juventus, Inter e Tottenham, ed il suo nome potrebbe essere speso per arrivare a Tonali.

Altra possibilità è quella di inserire Mauro Icardi nell’affare: il bomber ex Inter cerca una nuova esperienza per dimenticare i difficili anni parigini e un ritorno a Milano non gli dispiacerebbe. Anche in questo caso, oltre alla contropartita tecnica sarebbe pronto un conguaglio economico per il Milan. I rossoneri però non sembrano intenzionati a farsi tentare: Tonali per Maldini è uno degli incedibili su cui costruire il futuro.