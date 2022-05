Conte spiazza Inter e Juventus: lo prende il Tottenham

Antonio Conte continua a collezionare risultati importanti alla guida del Tottenham: ora possibile beffa ad Inter e Juventus per il top player

Il Tottenham cercherà di tornare protagonista con la qualificazione alla prossima Champions League: un lavoro costante di Antonio Conte arrivato a stagione in corso. Ora riflettori puntati sul top player.

Inter e Juventus continuano a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di livello assoluto. Così potrebbe esserci anche il forte interessamento del Tottenham per l’obiettivo per l’estate dei due top club d’Italia.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere la programmazione dei migliori club d’Europa: tanti obiettivi da portare a termine per rinforzare le rispettive rose.

Calciomercato, Paredes nel mirino di Antonio Conte

Nel mirino ci sarebbe il centrocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, che potrebbe dire addio al club francese al termine della stagione come svelato dal portale le10sport. Gli Spurs sarebbero pronti a preparare l’offerta ufficiale per il sudamericano, ex Roma ed Empoli, che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Una possibile beffa per Inter e Juventus, che sono alla ricerca di un big nella zona centrale di campo per innalzare il tasso tecnico all’interno delle formazioni di Inzaghi ed Allegri. Paredes conosce molto bene la Serie A: proprio nel campionato italiano si è imposto ad altissimi livelli attirando le attenzioni del PSG e sbarcando così in Francia con la prestigiosa compagine parigina. Ora il suo futuro resta in bilico: Conte vuole anticipare le sue ex squadra.