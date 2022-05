Altro miracolo al Bernabeu: il Real ribalta tutto e vola in finale

Altro clamoroso miracolo del Real Madrid al Bernabeu: 2 gol nel recupero e rigore di Benzema nei supplementari. Finale contro il Liverpool.

Fresco della matematica vittoria della Liga spagnola ottenuta sabato scorso grazie alla goleada casalinga contro l’Espanyol, il Real Madrid di Carlo Ancelotti aspettava nella sua tana il Manchester City per provare a ribaltare il 3-4 subìto all’Etihad otto giorni fa.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, il match esplode letteralmente nella ripresa. Anzi nei minuti finali, quando gli uomini di Carlo Ancelotti compiono l’ennesimo miracolo. Sotto 0-1 per effetto del gol di Mahrez al 73′, e dopo aver sbandato per ben due occasioni tra l’85’ e l’87’, esplode la magia del Bernabeu. Una doppietta del subentrato Rodrygo – in gol al 90′ e al 92′ – regala dei supplementari che sembravano ormai un miraggio. All’appello, per completare il miracolo, mancava però ancora il gol di Benzema, che arriva puntuale al 3′ del primo supplementare con un calcio di rigore perfetto. Il City è scosso, ci prova, ma non c’è nulla da fare; in finale ci va il Real Madrid dei miracoli.

Real Madrid-Manchester City 3-1 d.t.s.: il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao (115′ Vallejo), Nacho, Mendy; Modric (75′ Asensio), Casemiro (75′ Camavinga), Kroos (68′ Rodrygo); Valverde, Benzema (104′ Ceballos), Vinicius (115′ Vazquez).

A disposizione: Lunin, Fuidias, Alaba, Marcelo, Jovic, Diaz.

Allenatore: Ancelotti

Manchester City (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker (72′ Zinchenko); Bernardo Silva, Rodri (99′ Sterling), De Bruyne (72′ Gundogan); Mahrez (84′ Fernandinho), Gabriel Jesus (78′ Grealish), Foden

A disposizione: Steffen, Carson, Akè, Egan-Riley, Palmer, Mcatee, Lavia.

Allenatore: Josep Guardiola

MARCATORI: 73′ Mahrez, 90′ Rodrygo, 90+1′ Rodrygo, 95′ rig. Benzema

ARBITRO: Daniele Orsato (Ita)

AMMONITI: Modric, Laporte, Carvajal, Militao, Sterling, Zinchenko