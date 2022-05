Dal Napoli alla Juventus, si fa: c’è già il prezzo

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso colpo in vista della prossima estate: assalto al big del Napoli

La prossima sessione di calciomercato regalerà non poche sorprese alle big di Serie A. Dal Milan che dovrà rimpiazzare i sicuri partenti Kessie e Romagnoli e valutare l’eventuale sostituto di Zlatan Ibrahimovic, passando per l’Inter pronta a cedere almeno uno dei suoi big per risanare le finanze. Attenzione però anche al possibile intreccio tra due grandi rivali del nostro calcio.

Napoli e Juventus, sul campo, non sono certo alleate ma fuori dal rettangolo verde potrebbero mettere a segno una trattativa a dir poco clamorosa. ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, sottolinea come uno dei pilastri di Luciano Spalletti possa effettivamente, un pò a sorpresa, salutare la società partenopea il prossimo giugno: la ‘Vecchia Signora’ può quindi tornare alla carica, già deciso il prezzo.

Juventus, scippo al Napoli: pronti 40 milioni

Secondo il quotidiano il big che potrebbe salutare il Napoli il prossimo giugno è Kalidou Koulibaly. Per il centrale senegalese, 30 anni ed in scadenza al termine della prossima stagione con gli azzurri, è stata già stabilità la cifra di uscita. Per 40 milioni, il Napoli se ne priverebbe senza troppi problemi.

Ed è in questo scenario che può entrare nuovamente la Juventus, a gamba tesa, che a Koulibaly ha pensato in più di un’occasione trovando sempre la resistenza di Aurelio De Laurentiis.

In questa stagione, Koulibaly ha collezionato 31 presenze, con 3 reti e 2 assist vincenti tra campionato e coppe, con la maglia del Napoli.