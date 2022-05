Gioiello in prestito: il Milan ‘ringrazia’ Guardiola

Il Milan è già attento al prossimo calciomercato estivo: idea dalla Premier League, il talento di Guardiola può arrivare agli ordini di Pioli

La prossima sfida in casa dell’Hellas Verona sarà un gara cruciale per il Milan di Stefano Pioli. Dopo un’annata nella quale il ‘Diavolo’ ha lottato costantemente per alimentare il sogno scudetto, la corsa verso il 19esimo tricolore della storia rossonera è ancora tutta da decifrare. Con l’Inter in agguato a soli due punti e con un calendario che sembra meno proibitivo, la situazione è in continuo divenire.

Il ‘Diavolo’ ha intenzione di dedicarsi con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato a quelli che saranno i colpi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico emiliano. In tal senso, l’ultima idea di Maldini e Massara porterebbe a Manchester, sponda City, dove uno dei talenti a disposizione di Pep Guardiola che piace anche alla Juventus e potrebbe effettivamente vestirsi di rossonero.

Colpo in ‘stile Tomori’: Maldini scippa Guardiola

L’idea del Milan è chiara. Con gli addii di Romagnoli e Kessie a zero, le priorità per l’anno prossimo riguarderanno difesa e centrocampo. Ed è per quanto riguarda la retroguardia che i rossoneri avrebbero messo nel mirino un profilo già sondato in passato e che con la maglia del Manchester City di Pep Guardiola sta facendo fatica a brillare.

Si tratta di Nathan Akè, centrale olandese arrivato a vestire la maglia dei ‘Citizens’ nell’estate 2020 per oltre 45 milioni di euro. Il piano di Maldini e Massara prevederebbe un possibile prestito, con diritto di riscatto fissato a 25-30 milioni. La strategia che ha portato Tomori ad approdare in quel di Milanello potrebbe quindi essere fruttuosa proprio per Akè.

In questa stagione, Akè ha collezionato 26 presenze con 3 reti e 1710′ in campo con la maglia del City.