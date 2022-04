Lo scontento diventa un’occasione per la Juventus

La Juventus pronta al colpo in difesa: con Chiellini in bilico, si punta allo scontento della semifinalista Champions

La Juventus pensa al futuro e lo fa nella convinzione che serviranno interventi in ogni reparto per rendere la squadra di Allegri competitiva per lo scudetto.

Se in attacco si va a caccia del post Dybala, partendo dalla certezza Vlahovic, a centrocampo la volontà del club bianconero è di piazzare un colpo in grado di alzare il livello qualitativo in maniera importante. Ma servirà fare qualcosa anche in difesa dove con ogni probabilità non ci sarà più Chiellini orientato ad un’esperienza in MLS. Allegri avrà quindi bisogno di un difensore mancino, per allungare un reparto che conta Bonucci e de Ligt, oltre a Rugani. Di nomi ce ne sono tanti ed uno potrebbe arrivare dallo ‘scontento’ di una delle quattro semifinaliste di Champions.

Calciomercato Juventus, Akè per il dopo Chiellini: l’idea

L’idea della Juventus è di sondare il mercato alla ricerca di possibili opportunità da sfruttare. Una potrebbe arrivare da Manchester dove il City di Guardiola è reduce dall’entusiasmante vittoria contro il Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League.

Un 4-3 che non ha visto protagonista Nathan Akè. Il centrale olandese, acquistato nel 2020 per una cifra importante, non è riuscito ad imporsi nella formazione di Guardiola. Anche quest’anno per lui le apparizioni sono poche e molto spesso non dal primo minuto. Una situazione che potrebbe spingere il calciatore a valutare anche il trasferimento. Un profilo che potrebbe far gola alla Juventus che in passato ha seguito il calciatore con interesse.

Un ritorno di fiamma non è da escludere anche se il tutto dovrà essere poi valutato anche dal punto di vista economico. Due anni dopo la spese di oltre quaranta milioni, diventa difficile immaginare una proposta di pari valore per Akè: se il City vorrà cederlo, occorrerà trovare formula e cifre in grado di far diventare l’olandese una potenziale occasione. In quel caso la Juventus si farebbe avanti. Il post Chiellini potrebbe arrivare dalla Premier.