Tutti lo invocano, il presidente ci spera: futuro incerto per il bomber

Nonostante l’addio sia quasi certo, la piazza e il presidente non si sono ancora rassegnati a perdere il loro bomber: c’è ancora speranza

Il 30 giugno del 2022 sarà una data spartiacque per tantissimi giocatori in scadenza di contratto. Mai come quest’anno il peso specifico dei calciatori che si liberano a parametro zero perchè non hanno voluto rinnovare coi propri club di appartenenza è di quelli prestigiosi: Kylian Mbappé, Paulo Dybala e Paul Pogba sono solo alcuni dei campioni in attesa di trovare una sistemazione. Con le dovute differenze da caso a caso.

Anche il centravanti del Torino Andrea Belotti rientra nella prestigiosa schiera di cui sopra. Dopo aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dal presidente Cairo, è stato proprio quest’ultimo (stile Commisso su Vlahovic la scorsa estate) ad annunciare in qualche modo che il suo attaccante, tra l’altro Capitano dei granata, non avrebbe prolungato la sua permanenza all’ombra della Mole. Qualcosa però, nell’animo del patron dei piemontesi, ancora si muove. Cairo non si rassegna. Cairo vorrebbe che Belotti possa ripensarci. È stato lo stesso numero uno, a margine della cerimonia in memoria del Grande Torino al cimitero monumentale, a rivelarlo con le seguenti dicharazioni.

Cairo e i tifosi granata in coro: “Belotti resta con noi”

“Io ci spero eccome che Belotti rimanga – ha dichiarato Cairo – ci mancherebbe. Andrea è con noi da 7 anni ed è il secondo miglior marcatore di sempre con più di 100 gol, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi. Se ne è già parlato moltissimo, adesso è meglio non parlarne più e così magari succederà qualcosa di diverso da quello che mi aspetto”.

Gli stessi tifosi, forse oltremodo romantici considerando anche l’emozione che da sempre suscita l’anniversario della tragedia di Superga, sono tornati ad invocare l’attaccante. ”

“C’è solo un capitano” e “Belotti resta con noi” sono solo alcuni dei cori che si sono alzati dalle tribune del Filadelfia mentre la squadra di Juric si allenava in vista della sfida al Napoli.