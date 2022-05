L’ex PSG alla corte di Conte: Milan beffato

La società rossonera, che presto vedrà l’immissione di liquidi freschi grazie ad Investcorp, vede sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato

Impegnato sul campo a portare a termine la missione Scudetto – mancano solo tre giornate, e i rossoneri dipendono solo da loro stessi – il Milan non dimentica affatto la pianificazione per il futuro immediato. Con la Champions League ormai in tasca, e con gli introiti destinati ad aumentare col passaggio da Elliott ad Investcorp – sognare in grandissimo è lecito.

Tra i tanti nomi accostati al club rossonero -qualcuno anche prima del passaggio di mano in seno al club – figura gente come Sven Botman, Domenico Berardi, Marco Asensio e Divock Origi, per il quale il passaggio a parametro zero alla corte di Stefano Pioli sembra ormai cosa fatta. Ma c’è un altro profilo, uno di quei giocatori giovani in grande ascesa che stuzzica non poco la fantasia di Paolo Maldini. Sul talentuoso francese, forse ceduto troppo frettolosamente dal PSG nell’estate del 2019, è piombato con decisione Antonio Conte.

Conte disposto a tutto per Nkunku: Milan beffato

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, Christopher Nkunku, talentuoso trequartista del Lipsia, sarebbe l’obiettivo numero uno del tecnico salentino per il suo Tottenham. Protagonista di una stagine eccezionale fatta di 31 reti in 44 gare – con varie perle nelle coppe europee, dove ha realizzato la bellezza di 10 gol – il francese sembra essere definitivamente esploso. Normale che la sua ascesa abbia attirato l’interesse del ricco club del nord di Londra.

Con un valore di mercato pari a 65 milioni di euro – ma con la società tedesca che non lo cederà per meno di 70-75 milioni – la dirigenza Spurs avrebbe deciso di dare fondo alle sue finanze pur di accaparrarsi il giocatore transalpino. Il profilo – giovane e di talento -risponde perfettamente alle esigenze del club rossonero. Il quale però, nonostante la ventata di soldi freschi provenienti da Investcorp, non vorrebbe entrare in una pericolosa asta fatta di rilanci milionari.