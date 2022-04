Non solo Origi, il Milan piazza un altro colpo gratis

La crisi del gol in casa rossonera sta spingendo la dirigenza verso un doppio colpo sul fronte offensivo: anche il secondo arriva gratis

Per ‘colpa’ di una produzione offensiva inceppatasi clamorosamente nelle ultime giornate, il Milan rischia di gettare al vento la possibilità di vincere uno Scudetto che fino a 7 giorni fa sembrava davvero alla portata. Intendiamoci, i rossoneri possono ancora legittimamente giocarsi le proprie carte nelle ultime sei giornate, ma forse con qualche interprrete diverso sul fronte d’attacco, ora staremmo parlando di altro.

La lungimirante direzione tecnica del Milan, capitanata da Paolo Maldini, si è già mossa in anticipo avviando i contatti con l’entourage di Divock Origi, esterno offensivo in forza al Liverpool in scadenza di contratto. Il belga è ormai certo di non rinnovare il suo accordo coi ‘Reds’: i rossoneri hanno fiutato il possibile affare avviando già le trattative per un arrivo ‘gratis’. In pentola però, bolle qualcos’altro: un altro colpo a zero da una società italiana recentemente affrontata sul campo.

Il Milan insiste per Belotti: il punto

Se vogliamo immaginare l’esperienza di Andrea Belotti al Torino come una serie TV, potremmo dire che è finita la prima stagione: il centravanti non rimarrà in granata avendo rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dal presidente Cairo. L’attaccante si libererà a zero dal 1 luglio, dando il via a quella che potremmo definire la ‘seconda stagione’ della sua telenovela. Dove giocherà Belotti il prossimo anno? Il Milan, che ha gia seguito in passato il calciatore, è semrpe tre le possibili destinazioni.

Il ‘Gallo’, dopo essere stato vicino all’Inter la scorsa estate, è affascinato dall’idea di mettersi in gioco in un club dalle grandi ambizioni. Tormentato dai problemi fisici ad inizio anno, in questa stagione l’attaccante è andato a segno solo 5 volte. Nelle altre annate però, la sua produzione offensiva è sempre stata abbondantemente sopra la doppia cifra. Questo a Milanello lo sanno bene. Un colpo, il secondo, a parametro zero, potrebbe consentire al Milan di risolvere la sua sterilità offensiva e nel contempo destinare il cash per un grande colpo a centrocampo. Il sogno si chiama sempre Luis Alberto.