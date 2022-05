Milan-Investcorp, è fatta: cifra record per la cessione

La firma arriverà entro la prossima settimana, al termine del campionato si chiuderà il passaggio del capitale azionario del club tra le parti

La notizia era nell’aria già da tempo. Iniziato come un semplice contatto tra venditore e potenziale parte interessata, la trattativa intrapresa tra Elliot e Investcorp sulla cessione delle quote azionarie del Milan è diventata affare di stato.

Così si è giunti al momento clou, con gli addetti ai lavori che stanno soltanto attendendo il momento ideale per poter apporre la firma definitiva. Le previsioni non riportano né domani, neppure il giorno seguente: entro la prossima settimana, però, dovrebbe essere tutto completato. Stando agli ultimi aggiornamenti, si è proceduto con cautela e senza fretta per minimizzare i rischi che solo un’operazione da 1,18 miliardi di euro poteva comportare. I legali limano i dettagli, nulla che possa determinare l’annullamento della trattativa. E nel caso in cui ciò dovesse capitare per rinuncia, le sanzioni del forfait sarebbero salatissime.

Investcorp si affida alle banche, closing a fine campionato

Il fondo arabo Investcorp avrebbe già stanziato circa 800 milioni di euro da destinare all’acquisizione delle quote di capitale del Milan, ora in mano ad Elliot. La parte restate verrà dilazionata dalle banche e gli istituti di credito incastrati nel complesso intreccio di accordi. Concretamente, il passaggio definitivo avverrà in concomitanza della fine del campionato. Il progetto in costruzione farà leva sulle basi gettate dalla proprietà precedente affinché venga mantenuta sotto controllo la salute finanziaria del club. Il desiderio resta quello di evitare di ricadere nella trappola imposta dal Fair Play Finanziario, aumentando il più possibile i ricavi.

Andrea Scisci