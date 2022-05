Lukaku torna all’Inter: scambio da urlo

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter, dove ha vissuto stagioni incredibili: scambio incredibile

Il ritorno a Londra non è stato entusiasmante: anzi, Romelu Lukaku spesso si è seduto in panchina sotto la gestione di Thomas Tuchel con il feeling che non è mai nato.

E così dopo una stagione poco avvincente, lo stesso attaccante belga avrebbe già sondato il terreno per un suo possibile ritorno a Milano. Con Conte ha trionfato vincendo uno Scudetto e arrivando in finale di Europa League, poi persa contro il Siviglia.

Per Lukaku soltanto 5 gol in Premier (12 totali) conditi da due assist vincenti: la sua (nuova) storia d’amore con il Chelsea sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. La sua scelta di tornare Londra si è rivelata sbagliata col senno di poi: una decisione di cui si è pentito subito amaramente. Ora spera nel ritorno all’Inter per tornare ad essere protagonista proprio come circa un anno fa.

Calciomercato Inter, Bastoni nella trattativa per Lukaku

Il Chelsea potrebbe aprire così ad una sua cessione, dopo l’acquisto per 120 milioni, soltanto con un’offerta importante. I “Blues” vorrebbero così arrivare anche ad accontentarlo con una destinazione fuori dall’Inghilterra: così il club inglese potrebbe provare a chiedere il cartellino di Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro e della Nazionale italiana, più una parte cash. Nei mesi scorsi si era parlato anche di una possibilità di darlo in prestito per un anno, ma il Chelsea lo darebbe via soltanto a titolo definitivo.