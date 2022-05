Klopp lo lascia andare, la Juve piomba sul bomber

Un attaccante del Liverpool è crollato nelle gerarchie del tecnico Klopp: la Juve è pronta all’assalto grazie all’addio di un suo avanti

Il colpo Dusan Vlahovic, lungi dall’essere stato l’unico che la Juve abbia piazzato per l’attacco dell’immediato futuro, non può bastare per le rinnovate ambizioni di successo del club bianconero. Lo stesso addio annunciato di Paulo Dybala ha certificato che la dirigenza bianconera dovrà mettere a segno almeno un altro acquisto sul fronte offensivo.

Massimiliano Allegri è alle prese con due dilemmi di non poco conto, che rispondono ai nomi di Alvaro Morata e di Moise Kean. Se il secondo potrebbe avere ancora qualche speranza di permanenza come terza/ quarta punta in organico, il primo non può restare. Per lo meno non alle condizioni pattuite con l’Atletico Madrid due anni fa. La Juve non vuole sborsare i 35 milioni fissati per l’acquisto definitivo dell’attaccante, e dalla capitale spagnola hanno già fatto sapere di non voler trattare sul prezzo concordato all’epoca. Il club colchonero è infatti convinto di poter monetizzare la cessione di Morata ad una terza squadra per un valore non inferiore a quanto i bianconeri dovrebbero elargire. La partenza dell’ex Real Madrid dischiude allora degli scenari interessanti per la rosa bianconera del futuro prossimo.

La Juve piomba su Firmino: Klopp non si oppone

Perso da tempo il posto da titolare nel tridente delle meraviglie di Klopp, Roberto Firmino pare giunto al capolinea della sua ultra positiva avventura in maglia Reds. Prima Diogo Jota poi Luis Diaz lo hanno fatto scivolare tra i panchinari nelle gerarchie di Klopp, che pure si affida spesso al brasiliano a partita in corso, come accaduto a San Siro con l’Inter. La magìa degli ‘anni belli’ con Salah e Manè ai lati pare però essersi esaurita per il giocatore ex Hoffenheim. Il contratto in scadenza nel 2023 pone la stessa società inglese di fronte ad un bivio: rinnovare o cedere Firmino? La risposta appare scontata.

La Juve avrebbe già fiutato l’affare. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sui 35-40 milioni, col tecnico teutonico che a questo punto non si opporrebbe. I Reds hanno intenzioni bellicose sul mercato: la necessità di rispondere con un grande acquisto al probabile arrivo di Haaland in maglia City, obbliga il club di Anfield a monetizzare la cessione di qualche big. Roberto Firmino sarebbe oggi il primo sacrificabile nelle idee della società inglese.